E contro Allegri, alla Bobo Tv, è scatenato: ​“Non posso pensare sia solo ‘dai ragazzi’, ‘ce la facciamo’. Non posso pensare che sia solo questo. Io credo che Allegri debba e riesca a farla giocare meglio. La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. Si dice che la Juve ha una rosa giovane, ma è la 14esima rosa più vecchia della Serie A. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve.”."Sarri e Pirlo, che erano scelte giuste, almeno ci hanno provato, anche se non ce l’hanno fatta a incidere.Se non hai il gioco, l’identità, a cosa ti affidi quando le cose non vanno bene?".