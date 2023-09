Tra pochi minuti lascenderà in campo nella gara di campionato contro l'. I ragazzi di Brambilla sono ancora alla ricerca dei primi 3 punti stagionali e per farlo, l'allenatore bianconero si affiderà a Kenan Yildiz, non convocato da Allegri per la gara contro il Sassuolo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e la cronaca testuale della gara.Vitali; Cella, Peli, Gatto, Spagnoli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Paolucci, Dutu, Basso. All. Donadel. A disp. Testagrossa, Braghetti, Martina, Nador, Energe, Useini, Clemente, Pelizzari, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Saco.: Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi Comenencia, Salifou, Turicchia; Yildiz; Guerra, Cerri. All. Brambilla. A disp. Scaglia, Maressa, Nonge Boende, Mbangula Tshifunda, Poli, Ntenda Wa Dimbonda, Mancini, Citi, Damiani,Valdesi, Doratiotto, Perotti.FINE PRIMO TEMPO45' - Concessi 3 minuti di recupero.42' - La preggia l'Ancona con Spagnoli dopo appena 3 minuti, che raccoglie un cross dalla sinistra e batte Daffare.38' - GOL JUVE - Yildiz fa tutto da solo, saltando l'avversario con una splendida finta e poi trafiggendo il portiere avversario grazie ad un missile imprendibile.18' - Ancona vicino al gol con il subentrato Sapo, che su un perfetto cross di Paolucci spreca a pochi passi dal portiere.9' - L'Ancona prova a venire fuori dopo un avvio di gara piuttosto complicato in cui ha rischiato di subire il gol in due occasioni.2' - Juve subito vicina al gol grazie ad una conclusione di Turiccha, ben respinta da Vitali.1' - Inizia ora il match.