Si è conclusa pochi istanti fa la sfida del campionato di Lega Pro tra l'e la, con i bianconeri che sono riusciti a trovare finalmente la loro prima vittoria stagionale. Prima frazione di gioco che si è conclusa con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Yildiz e al pareggio di Spagnoli, con il bianconero che si rivelerà il migliore in campo dei suoi, anche grazie al perfetto assist fornito a Cerri in occasione della rete dell'1-2. Di seguito t- Ottima la prestazione dell'estremo difensore bianconero, che riesce a neutralizzare quasi tutte le conclusioni avversarie, eccezion fatta per la rete di Spagnoli.- Buona prestazione in fase difensiva, coadiuvato dai suoi compagni di reparto riesce a reggere bene agli attacchi avversari.Forse uno dei peggiori in campo dei suoi, non solo per l'ammonizione rimediata ma anche per una serie di sbavature difensive.- Giocatore di livello superiore rispetto ai suoi compagni e lo si vede ogni volta che tocca il pallone. Efficace sia in fase di impostazione che di interdizione, anche lui va monitorato con attenzione.- Gara gestita con qualità e senza mai eccedere, ma senza sbagliare quasi nulla.- Insieme a Stivanello è stato uno di quelli a brillare di meno sul terreno di gioco.- Partita gestita con sufficienza e senza imperfezioni.- Continua a sorprendere il giovane talento bianconero, che dopo la Nazionale ora vuole conquistare anche la Juve e lo qualità le ha dimostrare anche nella sfida di questa sera.Non convocato da Allegri per la sfida contro il Sassuolo e forse, qualche rimpianto c'è. La vittoria di questa sera è da attribuire tutta a lui, autore di un gol e di un assist di pregevole fattura.- Non particolarmente attivo sul fronte offensivo, anche se il suo è stato un gran lavoro di sacrificio.- Si assenta in alcuni frangenti del gioco, ma al momento decisivo risponde presente con una rete pesantissima che regala i 3 punti alla squadra.- Gara interpretata e gestita nel migliore dei modi dall'allenatore della Next Gen, che ora può finalmente pensare a come recuperare i primi punti persi.