"Il calcio è gioia, non denaro". Prende posizione così, contro la Superlega, anche il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto la federcalcio ucraina, che in una nota ha comunicato un contatto telefonico avvenuto tra Zelensky e il presidente dell'Uefa, Ceferin: "Il Presidente dell’Ucraina ha ringraziato il Presidente UEFA per il supporto dei nostri atleti e per la sua ferma posizione intransigente, nonché per il suo aiuto nel riavviare la Premier League ucraina".Zelensky ha poi inviato una nota a Ceferin, al termine del contatto: "In questo contesto, mi auguro che sia messa la parola fine ai sentimenti come quelli che stanno dietro la cosiddetta Superlega Europea, perché l’essenza del calcio è anche speranza, solidarietà e gioia, ed è più del denaro, più del privilegio di individui".