Valeria Cesanaì ha un sogno ed una grande passione nella vita. Sogna il mondo del cinema, con la macchina da presa come obiettivo, piuttosto che come semplice oggetto. Poi, però, ci sono anche i piaceri nella vita e Valeria ha scelto il calcio. La sua bellezza non poteva che non trovarsi in sintonia perfetta con i colori bianconeri, specialmente con quella maglietta con il numero 7 che sempre alla bellezza, in un certo senso, richiama.