Mario Sconcerti ha analizzato su Calciomercato.com lo sfogo di Antonio Conte nel post partita di Roma-Inter: "L'ultimo avversario personale di Conte è il calendario che gli ha messo Roma, Atalanta e Napoli nelle ultime cinque partite. Ha detto che questo piccolo Everest è stato creato apposta per fermare lui. Temo che Conte si stia rapidamente allontanando dalla realtà e preferisca vivere in un mondo suo.



Avesse tempo e voglia, potrebbe scoprire che, da quando si è ricominciato a giocare, l'Inter ha affrontato queste squadre: Sampdoria, Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino, Spal. Davvero questo è un brutto calendario per chi doveva inseguire la Juve? Ricorderà Conte che, per vincere un campionato, è necessario giocare a volte contro le migliori squadre, dimostrando anzi di saperle battere. Infatti la Juve giocherà nelle ultime cinque gare contro Lazio e Roma. E non si è lamentata.



Fossi in lui farei riflessioni migliori, più profonde. Perché, per esempio, negli ultimi tre anni non ha vinto niente ed è stato un anno pagato per rimanere a casa? Dove sbagliava? Dove può correggersi? E' il momento di chiederselo".