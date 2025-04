Anche Scanavino alla Continassa per l'allenamento: il motivo

L'importanza di Scanavino per la Juventus

C'erano ancheall' allenamento a porte aperte delladi questa mattina alla Continassa, in vista della trasferta del lunedì di Pasquetta a Parma. La dirigenza, insomma, continua a manifestare il proprio sostegno alla squadra guidata da Igor Tudor, che da parte sua ha cominciato la seduta rivolgendo un discorso ai suoi ragazzi, per poi concentrarsi esclusivamente sul lavoro.Niente di nuovo, comunque, in relazione alla presenza dei dirigenti. Scanavino, in particolare, è ormai una presenza fissa al JTC: lo è ancora di più da quando ha lasciato la presidenza di GEDI per occuparsi a tempo pieno proprio della Juventus, un passaggio importante per entrambe le realtà di proprietà di Exor che evidenzia il "peso" della sua figura anche in ambito sportivo, per le sfide quotidiane della Vecchia Signora.