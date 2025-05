Anche Rugani pronto a tornare alla Juventus: come è andata la sua stagione

Getty Images

Rugani torna alla Juventus

Non solo Filip Kostic . Anche- e in questo caso era prevedibile - è pronto a tornare alla Juventus , che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito all'dove però non sarà confermato. Il difensore azzurro ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e, come scrive Tuttosport, si potrebbe rivelare utilissimo almeno al Mondiale per Club come elemento di esperienza in una difesa che per un po' di tempo avrà ancora Gleison Bremer "a scartamento ridotto" perché in fase di recupero dalla rottura del legamento crociato.



Rugani-Ajax, i numeri della stagione

Presenze: 26

Minuti: 1.341

Goal: 1

Assist: 0

Cartellini gialli: 1

Rugani, appunto, è reduce da una stagione in Olanda con l'Ajax di Francesco Farioli, a cui è clamorosamente sfuggita la vittoria del campionato nonostante un +9 in classifica a quattro giornate dalla fine. Tra alti e bassi, comunque, il classe 1994 ha saputo ritagliarsi il suo spazio nella squadra, collezionando in totale 26 presenze. Ora è destinato a tornare alla Juventus, dove poi sarà definito meglio il suo futuro.