Anche Matteo Renzi se la prende con Maurizio Sarri per le frasi, ironiche, pronunciate ieri in conferenza stampa nei confronti delle Poste Italiane. L'ex presidente del consiglio, attualmente leader di Italia Viva, ha parlato all'agenzia di stampa Adnkronos: "L’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, ha detto in conferenza stampa: 'se non volevo esami, andavo a lavorare alle Poste'. È un modo di dire tipico del passato, quando le Poste erano percepite come un carrozzone. Oggi Poste Italiane è una delle aziende più innovative del Paese, sia sulla consegna che sull’innovazione, i pagamenti digitali, il mondo cyber. Senza volerlo - immagino - Sarri è stato offensivo. Poste Italiane sarà una delle aziende più forti nei prossimi 20 anni perché ha saputo scommettere sul futuro. Io intanto faccio i complimenti all’a.d. Matteo Del Fante, e a tutti i suoi colleghi. Quello di Del Fante è stato davvero un lavorone. Quello di Sarri semplicemente un autogol".