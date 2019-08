Anche Pjanic è sul mercato. A raccontarlo è Il Corriere della Sera, secondo cui l'incontro di quest'oggi a Milano, avvenuto tra Fali Ramadani (agente del bosniaco) e Fabio Paratici, avrebbe portato in dote la posizione in bilico del calciatore bosniaco. In serata, il capo dell'area sport ha avuto un faccia a faccia di oltre un'ora con il super procuratore, che cura gli interessi anche di Federico Chiesa (insieme a papà Enrico): ecco, si è parlato soprattutto di Miralem, che però non ha intenzione di lasciare la Juventus.



IPOTESI PSG - Nelle chiacchierate fatte dai bianconeri con il Psg, protagonista diretto Paulo Dybala, Leonardo ha stuzzicato Paratici anche su Pjanic: con le difficoltà sulle cessioni di Emre Can e Matuidi (oltre alla conferma definitiva di Khedira) e con qualche difficoltà di troppo avuta dal numero cinque quest'estate, ora se ne può riparlare. A maggior ragione dopo la cessione di Neymar, con i parigini pronti a spendere i soldi appena incassati.