Anche Pinsoglio verso il rinnovo con la Juventus? Cosa filtra

Pinsoglio rinnoverà con la Juventus?

Non solo Weston McKennie e Federico Gatti , a un passo dalla firma rispettivamente fino al 2028 e al 2029. Ancheè al centro dei pensieri dellain questa fase per via di un possibile rinnovo di contratto, i cui dettagli nel caso specifico sono ancora da definire con esattezza.Pur non avendo mai esordito in questa stagione, avendo davanti a sé nelle gerarchie Michele Di Gregorio e Mattia Perin, il terzo portiere bianconero si è confermato un giocatore e un professionista affidabile, mettendosi a disposizione della squadra anche quale uomo-spogliatoio. Se ne saprà probabilmente di più nelle prossime settimane, ma intanto la Juventus sembra pronta a posizionare un ulteriore tassello in questo mosaico, con l'obiettivo di formare una squadra il più possibile competitiva e coesa in vista della stagione 2025-26.