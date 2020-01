Fabio Paratici lascia lo Sheraton senza rilasciare dichiarazioni #Calciomercato pic.twitter.com/Q6H5IwZQi4 — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 31, 2020

E' arrivato ed è anche andato via Fabioallo Sheraton Hotel. Il capo dell'area sportiva bianconera si è presentato nel cuore del calciomercato proprio nell'ultim'ora di vita della sessione di compravendite: pochi minuti, giusto per mettere a punto le situazioni finali direttamente dal centro operativo. Il direttore, uscito di corsa dalla struttura, non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tutti gli affari della Juventus li trovate qui, nella nostra diretta dei nostri inviati all'albergo milanese.