di Marco Amato

Se, nonostante i 10 punti di distanza dalla vetta e le difficoltà mostrate nell’ultimo turno, la Juventus ha ancora qualche speranza di lottare per lo scudetto; probabilmente una parte del merito risiede nelle manone di Wojciech Szczesny. I numeri non dicono sempre tutto ma, certamente, aiutano a raccontare quanto succede, soprattutto nello sport. In tutta la prima parte di stagione, il portiere polacco è stato protagonista di un solo clean sheet in Serie A: nel primo turno giocato il 20 settembre contro la Sampdoria e terminato 3 a 0 per i bianconeri. Segno, questo, delle difficoltà della Vecchia Signora a chiudere il fortino e non subire gol. Difficoltà, però, non così accentuate visto che, comunque, la Juventus è la seconda miglior difesa della Serie A con 13 gol subìti, meglio solo il Napoli con 12. Passando da una statistica all’altra, però, se si guarda quella dei tiri subìti la squadra di Pirlo scivola al sesto posto: sintomo che la squadra fatica a chiudersi e che spesso viene salvata dalle prodezze dei propri portieri.

LA STAGIONE - Szczesny stupisce sempre più per continuità delle prestazioni. Ogni anno l’apporto del portiere polacco è pesante in termini di parate fondamentali e punti portati a casa. Tra l’altro, non va sottovalutata la capacità del giocatore di fare gruppo e il fatto di mettersi sempre a disposizione del collettivo e fare spazio a Buffon, cosa non scontata per un portiere titolare. Anche in questa prima parte di stagione, Tek è stato protagonista di più interventi che hanno letteralmente salvato i bianconeri: per ultima, negli occhi di tanti tifosi juventini c’è ancora la partita disputata contro l’Atalanta. Un portiere che trasmette sicurezza è importante perché infonde fiducia a tutta la squadra. E la fiducia è proprio quello che serve ad un gruppo che è ancora in costruzione e va, di partita in partita, alla ricerca di certezze. Ma la Juventus di Pirlo una certezza ce l’ha, ha le spalle ben coperte perché tra i pali Szczesny non delude mai e ora tocca ai compagni davanti trovare la quadra per tornare a blindare il fortino.