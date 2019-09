Secondo quanto riportato da Rai Sport, anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è presente allo stadio Moccagatta di Alessandria, dove la seconda squadra bianconera sta giocando la partita contro il Monza di Silvio Berlusconi. Un match di nicchia nel campionato di Serie C, che ha assunto un valore simbolico visto il passato della dirigenza brianzola che si incrocia nuovamente con la Juventus. La gara resta comunque importante, per i padroni di casa per trovare la rotta playoff e per i brianzoli, invece, per mantenere la vetta e riscattare la sconfitta,