La presidenza di Andrea Agnelli all'European Club Association avrà fatto rizzare le antenne anche ad Aurelio De Laurentiis (già membro, ​capo del Marketing and Communication Working Group) e ​Steven Zhang. Si libera infatti, come riporta Calciomercato.com, un posto in consiglio per la delegazione italiana e i due presidenti sembrano intenzionati a duellare per averlo. Come detto, il patron del Napoli si è già distinto per il suo lavoro nell'Associazione, mentre su Zhang Jr ci sono giudizi positivi dopo le mediazioni con i gruppi cinesi del Comitato olimpico per Milano-Cortina 2026