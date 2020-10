Sinisa Mihajlovic notoriamente non le manda a dire, e anche dopo una vittoria come quella di stasera contro il Cagliari (3-2, rimonta e controrimonta) ha lanciato un duro strale. Contro l'operato del Var, al centro delle polemiche anche a Milano sponda Inter. Ecco le parole dell'allenatore del Bologna: "A noi a Roma ci annullano un gol su presunto fallo di Schouten, qui c’è un fallo netto su Palacio da cui nasce il 2-1 del Cagliari e nessuno dice nulla. Quando interviene il Var? Io non lo capisco. Questo fallo è anche peggiore. Si mettano d’accordo, come c… dobbiamo farlo? Una volta interviene, una volta no. Per me su casi così non deve intervenire, ma su rigori e cose simili sì. C’è una gran confusione, non si capisce niente".