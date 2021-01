L'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, nella sua consueta moviola del lunedì sul suo canale Youtube, analizza in modo approfondito l'episodio al 12' di Juventus-Sassuolo: il fallo di Bonucci per trattenuta ai danni di Caputo. Un calcio di punizione netto, con altrettanto netto cartellino giallo estratto dal direttore di gara Massa. Tuttavia Marelli oggi esprime un giudizio molto netto su questo fallo: era una chiara occasione da gol e Bonucci andava espulso. Il motivo? I difensori della Juve più vicini erano "scarichi" e, fidandosi della capacità di Bonucci di anticipare l'attaccante del Sassuolo, non stavano correndo verso il luogo del fallo. Una pecca in marcatura del difensore bianconero nelle fasi iniziali del match, che anticipa la marcatura invece troppo blanda in area su Defrel vista nella ripresa in occasione del pareggio neroverde.