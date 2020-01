Diego Armando Maradona non smette di mostrare la sua vicinanza al popolo azzurro. L'ex fuoriclasse argentino ha mandato un messaggio al Napoli in vista della sfida di questa sera contro la Juventus: "Metteteci il cuore, ragazzi. Al di là del risultato", le parole di Diego, arrivate attraverso i suoi account social. Oggi, Maradona è allenatore del Gimnasia La Plata. Ma non ha smesso di avere il cuore tutto azzurro.