Dopo Mattia Perin e Arkadius Milik, anche Manuel Locatelli si unisce ai saluti per Szczesny. Il portiere polacco ha infatti rescisso il suo contratto con la Juventus, un gesto molto apprezzato anche dai tifosi. L'ex Roma infatti era ormai fuori dal nuovo progetto tecnico del club piemontese, che ha deciso di puntare su Di Gregorio come primo portiere e Mattia Perin come secondo. Di seguito il saluto del centrocampista bianconero, avvenuto tramite storia su Instagram.- “Amico mio mi mancherai, sei stato Un compagno di squadra fortissimo, un vicino di spogliatoio unico e soprattutto una grande Persona È stato un onore giocare con te! Ti voglio bene e in bocca al lupo per il tuo futuro”