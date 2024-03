Le parole di Adrianoalla Rai:"Ho visto la partita, non pensavo che esistesse la difesa a sei, io conoscevo la difesa a tre, la difesa a quattro, lo domando a chi ne sa più di me, però sono rimasto male nel vedere la Juventus con sei in linea davanti al portiere e gli altri quattro davanti agli altri sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, è sempre stata una squadra che è stata un esempio in tutto il mondo. Non sono mai stato un tifoso della Juventus, tanto per essere chiari, ma mi dispiace vederla in questa situazione. E non capisco, non so bene i motivi. Fa effetto questa crisi della Juventus".