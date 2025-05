Anche l’ex Juventus Luis Hasa è Campione d’Italia

Getty Images

Napoli, festeggia Luis Hasa

Uno seduto nella tribunetta di Vinovo, l’altro a sgusciare in mezzo alle difese avversarie, sul sintetico del centro sportivo della Juventus riservato al settore giovanile e alla squadra femminile. E poi, ritrovarsi entrambi campioni d’Italia a. Uno è Giovanni: tra gli artefici della linea verde di, oggi direttore sportivo della squadra partenopea. L’altro è Luis, centrocampista classe 2004 ex Juventus che, pur senza scendere in campo, festeggia lo scudetto da tesserato del Napoli.Per Luis Hasa, la stagione si è conclusa senza nemmeno un minuto giocato con la maglia del Napoli. Neppure nell’ultima gara contro il Cagliari, quella che ha ufficialmente consegnato lo Scudetto agli azzurri, il giovane centrocampista ha trovato spazio. Da gennaio fino alla fine del campionato, Hasa è rimasto sempre in panchina, collezionando ben 19 convocazioni consecutive senza mai essere utilizzato da Antonio Conte

La stagione di Hasa

Le scelte del tecnico leccese sono state dettate anche dal calendario ridotto, con il Napoli impegnato esclusivamente in Serie A nella seconda parte della stagione. In un contesto in cui ogni punto era fondamentale per la corsa al titolo, Conte ha preferito affidarsi ai giocatori più esperti e rodati. Nonostante ciò, Hasa può comunque festeggiare un traguardo importante: lo Scudetto conquistato con il gruppo.Il regolamento consente anche ai giocatori che non hanno totalizzato presenze di essere considerati a pieno titolo campioni d’Italia, e così sarà anche per lui. Nella festa esplosa al Maradona, tra cori e abbracci, c’era anche la sua emozione. Per Hasa, questa stagione resterà comunque indimenticabile, con la speranza che il futuro possa regalargli maggiore spazio in campo e nuove opportunità.Luis Hasa non è riuscito a trovare spazio in campo durante tutta la stagione, né con il Napoli né nella prima parte dell’annata con la maglia del Lecce. Il giovane centrocampista, infatti, ha collezionato una sola presenza ufficiale: appena dieci minuti giocati nel secondo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo, lo scorso 24 settembre. Dopo quel fugace ingresso in campo, il resto della stagione è trascorso tra panchine e convocazioni senza minuti all’attivo.Passato al Napoli a gennaio, Hasa sperava di trovare maggiore continuità, ma la scelta di Antonio Conte di puntare su un gruppo ristretto, vista l’assenza di impegni europei, ha chiuso anche lì ogni spiraglio. Nonostante ciò, Hasa può comunque festeggiare lo Scudetto vinto con il club partenopeo. Anche senza presenze in campionato, fa parte della rosa campione d’Italia, e questo traguardo resta un importante riconoscimento per il suo percorso professionale.