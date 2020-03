Nel corso di una conferenza stampa tenuta con il Primo Ministro irlandese Leo Varadkar, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti D'America, ha suggerito di rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020 di un anno: "Potrebbero rinviare le Olimpiadi di un anno. Magari non è possibile, spero non accada...". ​E' arrivata ieri la prima proposta di rinviare i Giochi Olimpici: in programma quest'estate a Tokyo, un membro del comitato organizzatore ha sostenuto la necessità di 'avere un approccio realistico'. Due anni è l'orizzonte temporale più logico da prendere in considerazione, anche perché il calendario sportivo per il prossimo anno è difatti pieno.