Ieri è stata ufficialmente rinviata al 17 marzo la partita tra il Torino e il Sassuolo, ma anche Lazio-Torino, in programma martedì, rischia. Il motivo? La positività alla variante inglese del Covid preoccupa l'Asl del capoluogo piemontese che, al momento, ha messo in isolamento domiciliare l'intero gruppo squadra granata. Entro lunedì tutti i giocatori del Torino si sottoporranno ad altri due giri di tamponi, poi la decisione.



Il professor Massimo Galli a Radiosei ha detto: "E’ di sicuro una situazione limite perché il virus può impiegare anche dieci giorni a manifestarsi. Ritengo che la Asl intenda monitorarla con grandissima attenzione e di conseguenza la Lega non potrà che recepire le indicazioni che verranno inviate dalle autorità mediche. Una negatività che dovesse emergere dai prossimi tamponi non pone al riparo dal focolaio le persone che dovessero entrare a contatto con la squadra granata perché, ribadisco, la positività può affiorare anche dopo la settimana di isolamento".