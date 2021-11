Per l’amicizia, per quella giornata bellissima a Tavullia, per aver portato l’Italia sul tetto del mondo.



Anche Lapocelebra Valentinonel giorno della sua ultima gara. L'imprenditore juventino ha dedicato al motociclista un messaggio commovente e carico di sincero affetto sul suo profilo Twitter: "Per l'amicizia, per quella giornata bellissima a Tavullia, per aver portato l'Italia sul tetto del mondo. Ma anche e soprattutto per quel nome sulla tua tuta e sulla tua moto, un rapporto speciale tra 2 e 4 ruote unite dalla passione per i motori e per il Paese".