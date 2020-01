L'infortunio di Demiral, così come quello di Zaniolo, ha toccato tutti in Serie A. Due giovani vittime di due infortuni gravissimi, inevitabilmente la cosa scuote le coscienze di tutti gli appassionati. Arrivano messaggi di auguri, di speranza, perché dove non arriva quella dei calciatori coinvolti deve arrivare quella dei colleghi e dei tifosi. E così anche club 'in conflitto' tra loro hanno speso qualche parola per augurare una pronta guarigione ai rispettivi avversari, perché lo sport è anche e soprattutto questo: solidarietà.Anche la Serie A, dal suo account ufficiale, ha dedicato un augurio di pronta guarigione a Demiral, nella speranza che possa tornare ancora più forte di prima.