“Se Demiral lascia la Juve, il Milan ha la prima parola”. Questo, secondo Gianluca Di Marzio, è stato il contenuto del colloquio tra la Roma e l'entourage del difensore della Juventus che però Paratici non ha intenzione di cedere. Il nome dell'ex centrale del Sassuolo è spuntato durante le trattative per il trasferimento di Rugani alla Roma ma in caso di cessione (improbabile) la prima scelta del calciatore è il Milan.