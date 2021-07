Mercoledì scorso la Juventus si è radunata alla Continassa per intraprendere il ritiro estivo nel quartier generale della prima squadra bianconera agli ordini di mister Allegri. Oggi invece la formazione bianconera Under 23, che ha confermato mister Lamberto Zauli sulla panchina,Anche quest'anno la Juve Under 23 disputerà il campionato di Serie C, che nell'ultima stagione si è fermato al secondo turno playoff.