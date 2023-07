Altro duello, sempre in chiave mercato... e così la Juve torna a sfidare l'Inter, e non solo. Sì, perché Alvaroha ripreso quota nella lista del mercato bianconero, nonostante la folta concorrenza, che va dalla Roma all'Inter. Da ieri, quindi, anche la squadra bianconera si è iscritta alla corsa per lo spagnolo ed è questa la grande novità. Cristiano Giuntoli, insieme a Giovanni Manna, è salito su un treno in direzione Milano, per incontrare gli agenti del giocatore: come spiega la Gazzetta, il tutto è successo prima che l’entourage dello spagnolo si dirigesse in Viale della Liberazione, per l’appuntamento con Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter. Ma nessuno oggi, a livello economico, può permettersi di chiudere l’operazione alle condizioni dell’Atletico, che vuole il pagamento della clausola rescissoria di 21 milioni di euro e senza sconti.- L’azione degli agenti - si legge ancora - è un tentativo concreto di provare ad accontentare il giocatore, che vorrebbe evitare di partire per la tournée in Corea del Sud con l’Atletico, con partenza in programma lunedì. Cinque giorni a partire da oggi per trovare una soluzione, con la Juve che ci proverà di nuovo, probabilmente già oggi, perché le parti ieri si sono salutate promettendosi un aggiornamento rapido. L’incontro con la Juve è andato in scena lontano dai riflettori, mentre più spettacolare è stato quello con l’Inter, finito sotto le telecamere. Ma Alvaro ha fretta e la Juve, se vorrà chiudere, dovrà muoversi.