Riparte la stagione del Manchester United. E riparte dalle parole dell'allenatore, Gunnar Solskjaer, che si è espresso quest'oggi soprattutto sul futuro di Lukaku. Il belga, nel mirino dell'Inter, è seguito attentamente anche dalla Juventus. "Mi aspetto che Lukaku sia recuperato per il test di mercoledì. Trasferimento all’Inter? Ci sono un sacco di speculazioni, ma dovrebbe essere a posto per mercoledì. Si è allenato con la squadra ieri, ma sarebbe stato inutile rischiarlo oggi - le sue parole - Vedremo quando la stagione sarà iniziata se sarà ancora dello United. Non abbiamo ricevuto offerte che stiamo considerando. Se ho parlato con lui? Tutte le conversazioni con i miei giocatori sono confidenziali e rimangono fra noi".