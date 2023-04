Una data entrata nella narrazione e diventata ormai famosa., ma diventata celebre soprattutto per il contatto Iuliano-Ronaldo e per le polemiche portate avanti dai nerazzurri fino ad oggi. E in questa giornata, esattamente 25 anni dopo, i bianconeri affrontano di nuovo i nerazzurri per una partita che vale la finale di Coppa Italia dopo l'1-1 dell'andata.