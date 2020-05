Dopo la decisione ufficiale della prossima ripresa del campionato, anche il calciomercato entra nel vivo. La Juventus ha un piano chiaro: la cessione di Miralem Pjanic. Il Barcellona è la squadra che più si è interessata al bosniaco e per acquistarlo ha proposto, nelle ultime settimane, l'inserimento del centrocampista brasiliano Arthur. Dopo un inizio di trattativa positivo, ora risulta tutto bloccato. Arthur ha infatti voluto precisare che non vuole in nessun modo lasciare il Barcellona nella prossima stagione. Un problema, che di fatto, bloccherebbe così il mercato della Juventus in entrata e in uscita. I 'NO' DELLA JUVE - Storicamente Juventus e Barcellona non hanno fatto mai grandi scambi o operazioni di mercato. Molti però sono i giocatori che storicamente sono stati vicini a entrambe le squadre. Uno su tutti è De Ligt, che il Barcellona ha richiesto alla Juventus ricevendo però un secco e chiaro no. Un altro no che la Juventus ha indirizzato al Barcellona è stato quello riguardo Rodrigo Bentancur. Sarri punta molto sul giovane centrocampista e Paratici non ha impostato nessuna trattativa che potesse coinvolgerlo. Anche su Bernardeschi c'era stata un'ipotesi di scambio con il Barcellona con Rakitic, anche quella occasione però non andò a buon fine. Insomma, non ci sono state grandi trattative tra questi due club, ma chissà che questa possa diventare una trattativa storica.