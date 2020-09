I 14 tesserati del Genoa positivi al coronavirus scuotono il calcio italiano. Il Corriere della Sera presenta le varie ipotesi sul tavolo,“La situazione del Genoa mi preoccupa tanto. Sentirò Gravina e Dal Pino. Campionato a rischio interruzione? No, non credo che siamo ancora in queste condizioni. ​Sicuramente la situazione è ricomponibile. Dobbiamo trovare un punto di contatto nell’interesse di tutto lo sport”.L’altra soluzione al vaglio è quella delloUna terza ipotesi, sempre secondo Il Corriere della Sera, è quello dello stop agli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi. Questa opzione Gli azzurri stanno svolgendo in questi minuti i tamponi ed entro domani mattina ci saranno i risultati. I test verranno poi ripetuti venerdì, a 48 ore dalla sfida contro la Juventus. La speranza, prima di tutto per la salute dei calciatori, è quella che non ci sia nessun caso nella squadra partenopea.