Nel Verona di Juric che continua a stupire una vittoria dopo l'altra, c'è quel Matteo Pessina che negli ultimi giorni è entrato nel mirino della Juventus. Centrocampista classe '97, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito ai gialloblù dove gioca più avanzato sulla trequarti. E incanta. Ecco perché piace alla Juve ma non solo, sul giocatore infatti ha puntato il mirino anche l'Inter, che ci sta pensando per la prossima stagione. I bianconeri ne hanno parlato con l'Atalanta durante la trattativa per Kulusevski, e ora vogliono muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza.