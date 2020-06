Anche l'Inter vuole inserirsi nella corsa per lo spagnolo: l'attaccante del Chelsea è in scadenza di contratto e a parametro zero è un'occasione che fa gola. I nerazzurri se la dovranno vedere con Juventus e Roma già da tempo sul giocatore. A riportarlo è il portale spagnolo todofichajes.com. Sia Conte che Sarri hanno allenato Pedro quando erano sulla panchina dei Blues, è un giocatore d'esperienza sul quale è sfida tra i tre club italiani.