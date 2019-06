Dani Alves ha lasciato ufficialmente il Paris Saint-Germain a parametro zero dopo due stagioni dal suo arrivo dalla Juventus, nell'estate del 2017. Per il suo futuro si è fatta avanti anche l'Inter, con Antonio Conte che avrebbe chiesto il suo acquisto al club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Fox Sports Brazil, però, Alves preferirebbe tornare in Spagna, in particolare per vestire la maglia della squadra che lo ha lanciato a soli 19 anni a partire dal 2002: il Siviglia, che con Monchi sta provando a riportarlo "a casa" in questa estate di mercato.