Attraverso una nota ufficiale, l'Atalanta ha fatto sapere di chiedere il ricorso e di conseguenza la vittoria a tavolino per 3-0 nella sfida da recuperare contro il Torino. Di seguito il comunicato ufficiale.



'L'Atalanta chiede di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare e/o riformare l'impugnata decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc e conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall'art. 53 Noif, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio, con il risultato di 3-0 in favore e in via di subordine, di accogliere il ricorso e di rinviare la decisione agli organi di giustizia Figc, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi'.