Anche Koopmeiners e Renato Veiga in campo con le Nazionali: come sono andati

Anche perè arrivato solo un punto nella partita giocata ieri sera con la suacontro la Spagna, quella che ha visto anche l'esordio in Nazionale di Dean Huijsen . Il centrocampista della Juventus , molto deludente finora in bianconero, non è stato schierato tra i titolari dal CT Ronald Koeman ma è subentrato nel corso della gara, poi terminata 2-2 con il goal all'ultimo istante di Mikel Merino a pareggiare i conti per le Furie Rosse. Koopmeiners, ora, chiuderà la sua spedizione con la Nazionale domenica sera, nel match di ritorno valido per i quarti di finale di Nations League, per poi tornare alla Continassa e giocarsi le sue carte nell'ultima parte di stagione in bianconero.

Come sono andati Koopmeiners e Renato Veiga in Nazionale

E alla Continassa è atteso anche, che invece come Randal Kolo Muani è sceso in campo dal primo minuto ieri sera: l'ex Chelsea ha preso posto al centro della difesa del, nella sfida persa per 1 a 0 in casa della Danimarca con la rete dell'ex Atalanta Rasmus Hojlund. Anche Renato tornerà in campo domenica sera, per poi rientrare a Torino dove, d'ora in avanti, dovrà mettersi in mostra nel miglior modo possibile per guadagnarsi la possibilità di una permanenza anche oltre la stagione in corso, Chelsea permettendo…