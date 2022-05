Tantissimi sono i messaggi che stanno arrivando in queste ore a Giorgio Chiellini, in virtù del suo annuncio ufficiale sulla separazione con la Juve a fine stagione. Tra questi, è arrivato in queste ore anche quello del suo ex compagno Sami Khedira, il quale ha postato sui social le seguenti parole.'La fine di un'era! Hai ottenuto così tanto durante la tua carriera, sei sempre stato un vero leader per la squadra e un vero amico. Ti auguro solo il meglio per il tuo prossimo passo. Spero di vederti presto'.