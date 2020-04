1









Non sarà rivoluzione a centrocampo perché il coronavirus ha spazzato tutto, pure le intenzioni. Eppure, qualcosina si muoverà. E lo farà proprio nel reparto in cui la Juve ha sofferto più di tutti: quella terra di mezzo che Sarri ha provato prima a confermare, quindi a stravolgere, alla fine a settare su corsa e coraggio.



ZONA KHEDIRA - Tra i primi alfieri del tecnico toscano, Sami Khedira si era guadagnato un posto di primissimo ordine. Per intelligenza e senso tattico, ben presto le voci di un addio erano diventate esperimenti di conferma. Partita dopo partita, al tecnico piaceva soprattutto la costanza con cui il tedesco sa proporsi in fase offensiva: un attaccante aggiunto mentre la trama si espandeva e produceva azioni offensive. 21 gol nell'arco della sua esperienza juventina, del resto, non sono poca roba: è una medaglia al valor militare per le esercitazioni negli inserimenti.



L'ADDIO - Eppure, Khedira anche quest'anno ha trascorso più tempo ai box che in campo. Doppio tampone negativo e tanti saluti all'Italia: non ha minacciato un addio turbolento alla Higuain, però la corrente della situazione sembra portarlo nuovamente lontano da Torino. Dove? C'è l'ipotesi Premier, l'ha sempre affascinato. Ha la fidanzata a Londra e il West Ham è pronto a unirli nella big city. Con la Juve potrebbe addirittura risolvere il contratto, come racconta Calciomercato.com.