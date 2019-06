La vera incognita nella rosa della Juve risponde al nome di Sami Khedira. Come riportato dal Corriere dello Sport, resta un punto di domanda sul centrocampista tedesco. Uno dei più grandi punti di domanda nella rosa della Juve, perché il tedesco era un fedelissimo di Allegri ma non sembra avere le caratteristiche adatte al gioco di Sarri. Per il giocatore ex Real si potrebbe profilare un possibile futuro negli Stati Uniti, dai quali già l'anno scorso era arrivata una super offerta. Dunque, in bilico anche il futuro di Khedira, oltre a quello di Mario Mandzukic. Per i fedelissimi di Allegri sono tempi bui.