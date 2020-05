Alla lista dei giocatori rientrati a Torino, si aggiunge anche Sami Khedira. Come riporta Sky Sport, il centrocampista della Juventus è tornato in Italia con un volo privato proveniente da Stoccarda, dove l'ex giocatore del Real Madrid ha passato queste settimane di quarantena in compagnia della famiglia. Uno dopo l'altro stanno stanno rientrando tutti i giocatori della Juve che avevano approfittato dello stop del campionato per tornare nel proprio Paese e trascorrere un po' di tempo con i parenti. Ora è tempo di ripartire, alla Continassa hanno già iniziato a lavorare.