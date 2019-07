De Ligt alla Juve, ormai è fatta. Il difensore dell'Ajax approderà in bianconero, con la lunga trattativa che sta per entrare nel vivo, e dunque nella fase finale. A raccontarlo è anche France Football, dopo le parole riferite dagli olandesi del Telegraaf . Questione di ore, al massimo di giorni per l'ufficializzazione: "nonostante gli alti costi, De Ligt si unirà alla Juventus", continuano a raccontare in Francia. Mentre si sottolinea l'ultimo segnale arrivato in queste settimane di parole e finalmente fatti: Matthijs ha deciso di non partire per la parte di ritiro in Austria, di comune accordo con i Lancieri.