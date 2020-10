Il nuovo DPCM emanato oggi sembra quasi rispondere al Napoli che non si è presentato a Torino per la partita contro la Juventus e ora rischia delle sanzioni tra cui lo 0-3 a tavolino. Nel decreto ministeriale si legge: "(...) nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali (...). Tradotto: per l'attività sportiva professionistica e non vanno rispettati i protocolli vidimati dalle varie federazioni. Mercoledì, dovrebbe essere il giorno in cui il Giudice Sportivo prenderà una decisione sull'episodio.