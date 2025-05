Anche il Liverpool celebra il 40° dell'Heysel: il CEO e Rush alla Continassa

AFP via Getty Images

40° Heysel, l'omaggio del Liverpool

Anche il, tramite il proprio sito ufficiale, ricorda il 40° anniversario della tragedia dell'Heysel , annunciando la presenza in mattinata del CEOe dell'ambasciatoreper l'inaugurazione di "Verso Altrove", l'opera commemorativa dedicata alle vittime che troverà spazio alla Continassa.La tragedia è avvenuta prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus in Belgio il 29 maggio 1985. Gli eventi avvenuti nel Blocco Z dello stadio quella notte causarono la morte di 39 persone e il ferimento di altre centinaia.

Il memoriale ad Anfield

La cerimonia a Liverpool

Oggi, il CEO della LFC Billy Hogan e l'ambasciatore Ian Rush parteciperanno alla presentazione della sculturaa Torino, dopo che il club è stato invitato dalla Juventus a partecipare al momento per il 40° anniversario.Progettato dal famoso artista Luca Vitone, il nuovo memoriale Heysel della Juventus è situato in uno spazio verde di 2.000 metri quadrati vicino all'Allianz Stadium. Con alberi di ginko biloba, cespugli di lavanda e una piattaforma a spirale di 65 metri che si innalza per oltre tre metri, la struttura include una luce al neon lungo il suo percorso, che la rende visibile anche al buio.Questo evento segue il recente annuncio da parte della LFC di un memoriale di Heysel di nuova concezione,, che sarà installato ad Anfield per celebrare il 40° anniversario. In segno di rispetto per le commemorazioni odierne della Juventus, «Forever Bound» sarà presentato ufficialmente ad Anfield entro la fine dell'estate.Il nuovo memoriale sostituirà la targa esistente sulla parete del Sir Kenny Dalglish Stand e sarà trasferito in un'area più visibile e accessibile dello stadio, offrendo uno spazio dedicato alla riflessione e al ricordo. La sede definitiva è attualmente in fase di decisione in consultazione con le principali parti interessate, con ulteriori dettagli da confermare.Questa mattina, il responsabile degli affari legali ed esterni della LFC, Jonathan Bamber, e l'ex giocatore John Aldridge deporranno una corona di fiori sull'attuale targa commemorativa degli Heysel ad Anfield. Le bandiere di tutte le sedi del club verranno inoltre sventolate a mezz'asta per tutto il giorno in ricordo."Sono onorato di essere uniti al fianco della Juventus nel loro memoriale a Torino oggi e non vedo l'ora di dare il benvenuto alla Juventus ad Anfield entro la fine dell'estate per l'inaugurazione ufficiale del nostro nuovo memoriale», ha detto Hogan. "Oggi celebreremo anche l'anniversario ad Anfield, onorando i 39 tifosi che hanno tragicamente perso la vita all'Heysel, 40 anni fa".