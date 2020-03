Il Comune di Bergamo rettifica gli ultimi tweet di Tancredi Palmeri. Dopo la risposta di Claudio Albanese, capo della comunicazione della Juventus, arrivata nella giornata di ieri sulla positività al Coronavirus del tesserato Daniele Rugani (leggi qui la vicenda) , stavolta il profilo Twitter della città lombarda è intervenuto per correggere un altro tweet definito 'inesatto'."Mi sono chiesto se condividere questo o se sarebbe stato solo un dettaglio macabro. Ma credo che sia meglio capire esattamente la situazione. A Bergamo, che è una città e non una cittadina, ci sono così tanti cadaveri per coronavirus che vengono ammucchiati in chiesa". Pronta, la risposta del Comune: "Le consigliamo di non dare notizie inesatte. L'attività di tumulazione e cremazione prosegue. Non ci sono posti nelle camere mortuarie degli ospedali, abbiamo aperto quella del cimitero e la chiesa per le salme in attesa di tumulazione. Entro la giornata tutti trovano sepoltura".