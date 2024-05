L'ultima partita diha visto un commovente tributo da parte di Dean Huijsen attraverso i social media."Grazie per tutto, sei un grande uomo e un grande giocatore. Buona fortuna per il futuro, Alex."Questo messaggio di Huijsen ha raccolto numerosi consensi e commenti da parte dei tifosi, che hanno espresso il loro affetto e gratitudine verso Alex Sandro per il suo impegno e le sue prestazioni nel corso degli anni con la maglia della Juventus. Alex Sandro, arrivato a Torino nel 2015, ha giocato un ruolo fondamentale nella difesa della squadra, contribuendo a numerosi successi e dimostrando grande professionalità.