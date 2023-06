Intervenuto in conferenza stampa, anche l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha voluto prendere le parti dell'arbitro Taylor dopo l'aggressione subita da parte dei tifosi della Roma.'Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto, mi spiace davvero molto per Anthony Taylor. Mi auguro che non accada più, non c'è altro che possa dire'.