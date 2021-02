Mister Gattuso amareggiato dopo l'eliminazione del suo Napoli in Europa League per mano del Granada. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria vana per 2-1 (andata 0-2): "nelle due partite abbiamo dimostrato di essere superiori. Chi ci rappresenta deve farci rispettare un po’ di più. Se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto il Granada finiamo su tutti i giornali. Serve rispetto, non possono perdere tempo o giocare così poco. Se facessimo così verremmo massacrati su tutti i giornali mondiali. Oggi è stato troppo evidente".