Non finiscono le polemiche sul Var e sugli arbitraggi in generale. L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della vittoria in Coppa Italia contro il Milan, ha parlato così ai microfoni di: "In questo caso devo dire veramente poco, mi sembra molto evidente. Il VAR è un mezzo straordinario se usate bene, ma questa sta diventando una guerra tra VAR, AVARISTI, c’è una disparità di interventi. Ho già detto troppo. Io ho chiesto di andare al VAR questo sì. Di Bello è un gran maleducato, a fine partita è passato davanti e non mi ha neanche salutato." Nei giorni scorsi, anche Allegri aveva parlato del Var, confermando quanto detto già in precedenza, ovvero che è soggettivo e quindi potranno esserci sempre errori.