Qual è la situazione relativa ad Emre Can? Che si va verso la permanenza, questa è la situazione. Una permanenza che però non è scontata. Perché escludendo ovviamente i neo-acquisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, per il resto può succedere di tutto. Anche Emre, sì. Che potrebbe anche decidere di lasciare la base a fronte di un'offerta ritenuta congrua dalla Juve e di un progetto altrettanto ambizioso per lui. Arrivato a parametro zero (ma con 16 milioni di oneri accessori), la Juve preferirebbe continuare a puntare su di lui nonostante un precampionato tra luci e ombre in questo nuovo ciclo Sarri: in passato Real e Psg lo hanno conteso ai bianconeri, un ritorno di fiamma non è escluso. D'altronde a centrocampo, anche a centrocampo, può succedere di tutto.